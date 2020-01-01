البلايلي يرفض عرضًا فرنسيًا

الجناح الجزائري فضل استكمال مشواره مع الأهلي

تمسك الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف الأهلي السعودي، باستكمال الموسم الجاري مع الراقي رغم تلقيه عرض احتراف بالدوري الفرنسي.

الجناح الأيسر الجزائري كان قد انضم للراقي في صيف عام 2019 قادمًا من الترجي التونسي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن البلايلي تلقى عرضًا من نادي أولمبيك نيم الفرنسي، إلا أنه قابله بالرفض، مفضلًا تأجيل البت في مستقبله إلى نهاية الموسم الجاري.

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صاحب الـ27 عامًا شارك الموسم الجاري مع الأهلي في 11 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

يذكر أن الراقي يستعد لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، غدًا الثلاثاء، في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وكان السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق الجداوي قد ضم البلايلي رفقة السوري عمر السومة، البرازيلي جوزيف دي سوزا والألماني ماركو مارين لقائمة الفريق الآسيوية.