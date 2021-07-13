ليس الأهلي السعودي | رسميًا .. الكشف عن وجهة بلعمري الجديدة

المدافع الجزائري استقر على مصيره قبل عام مونديال قطر

وأخيرًا، علم الجمهور الوجهة المقبلة للجزائري جمال بلعمري؛ مدافع ليون الفرنسي، بعد عدة شهور من القيل والقال حول مصيره في موسم 2021-22، بل أن الأنباء حوله مستمرة من الميركاتو الشتوي الماضي!

صدمة للأهلي السعودي:

من يناير، والحديث عن رغبة النادي الأهلي السعودي في ضم الجزائري، لكن الاختلاف حول المقابل المادي دائمًا ما كان حاضرًا، لكن لم ييأس مسؤولو الراقي وحاولوا معه مرارًا لحل الثغرة الدفاعية في الفريق، لكن كافة المحاولات فشلت.

مطالب بلعمري المادية حالت دون إتمام الصفقة، بجانب تحذيرات متكررة من نادي الشباب السعودي له بأنه سيكبد خزينته أموال طائلة حال ضمه، كونه مشترط على الجزائري بعد رحيله أنه لن يلعب في أي نادٍ سعودي إلا بمقابل مادي يدخل خزينة الليث الأبيض.

ما هي وجهة بلعمري الجديدة؟

الدوري القطري من نجح في الأخير في الظفر بخدمات بلعمري، إذ أعلن نادي قطر عن التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين مقبلين.

النادي القطري وجد منافسة كبيرة في الصفقة، فلم يكن الأمر مقتصرًا على أهلي جدة فقط، إنما كانت عديد التقارير تؤكد امتلاكه أكثر من عرض أوروبي.

اختيار المدافع الجزائري للدوري القطري جاء بحثًا عن فرصة مشاركة مستمرة قبل عام كأس العالم قطر 2022، ليحافظ على حظوظه للمشاركة مع منتخب الجزائر في المونديال.

ماذا قدم بلعمري مع ليون؟

لم ينجح المدافع الدولي في حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق ، إذ كان رفيقًا لمقاعد البدلاء في غالبية المباريات، لذلك يبحث عن فريق عربي ينتقل له قبل كأس العالم 2022.

شارك بلعمري في 8 مباريات مع ليون في الدوري والكأس بواقع 301 دقيقة، سجل هدف وحيد.

كيف كان رحيل بلعمري عن الدوري السعودي؟

بلعمري دخل في عديد المشكلات مع مجلس إدارة نادي الشباب على مدار الموسم الماضي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، فكان ينقطع عن التدريبات لفترات، وفترات يغادر البلاد.

في نهاية المطاف، قرر النادي السعودي الموافقة على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لكنه وضع له بندًا يمنعه من اللعب بالدوري السعودي إلا بعد حصول الشباب على مبلغ مالي معين تم وضعه خلال فسخ التعاقد.

وخرج خالد البلطان؛ رئيس الشباب، محذرًا الأهلي من ضمه، ليس فقط من أجل هذا البند، وإنما نصحهم بالابتعاد عنه بداعي افتعال الأزمات في غرف خلع الملابس.

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