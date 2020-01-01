مهند عسيري: لا أعلم سبب استبعادي ولم يفاتحني أحد للتجديد

مهاجم الأهلي يؤكد أنه لم يساوم ناديه

أكد مهند عسيري؛ مهاجم الأهلي السعودي، عدم صحة ما يتردد خلال الفترة الماضية عن مساومته لإدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة، من أجل الموافقة على تجديد عقده، مشددًا على أنه لم يفتح معه أحد من المسؤولين خط للتفاوض.

صاحب الـ34 عامًا انضم للراقي في عام 2014 قادمًا من الشباب السعودي، ومن المقرر أن يدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا في يناير المقبل.

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ولم يشارك عسيري الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة أمام الاتحاد بالجولة الثالثة من الدوري المحلي، لمدة تسع دقائق فقط.

وقال عسيري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "حتى الآن لم يفاوضني أحد لتجديد عقدي، ولا أعلم ما إذا كان سيحدث أم أنني سأرحل بنهاية الموسم الجاري، هناك أنباء عن اشتراطاتي على الإدارة لتجديد عقدي لثلاث سنوات، من أجل جدولة مستحقاتي، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقًا".

وأضاف: "وافقت على جدولة مستحقاتي خلال الفترة الماضية، من أجل حصول النادي على الرخصة الآسيوية، لم أساوم النادي حينها، أما الآن فالنادي أمامه هدف للحصول على شهادة الكفاءة المالية، ولم يتحدث معي أي مسؤول حول جدولة جديدة للمستحقات".

وبسؤاله عن غيابه خلال الفترة الماضية، أوضح: "أنا جاهز بشكل كامل للمشاركة بدايةً من مباراة النصر في الجولة الثامنة من الدوري، ولكن لا أعلم سبب استبعادي رغم جاهزيتي".

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل قبل أيام تعميمًا إلى كافة الأندية يفيد بضرورة حصول كل نادٍ على شهادة الكفاءة المالية، الخاصة بسداد كافة التزاماته من رواتب ومقدمات عقود ومستحقات لأندية أو موظفين، قبل 31 ديسمبر الجاري، حتى يسمح له بقيد لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.