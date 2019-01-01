محمود متولي يتحدث عن لحظات القلق في المفاوضات وجميل جمهور الأهلي

الوافد الجديد للقلعة الحمراء يكشف عن تفاصيل المفاوضات وإجادته أكثر من مركز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف محمود متولي؛ الوافد الجديد للأهلي المصري، ارتدائه الفانلة الحمراء بالحلم، مؤكدًا أنه لا مجال للراحة من الآن، بل حان وقت حصد البطولات.

وأعلن مسؤولو القلعة الحمراء ظهر اليوم الثلاثاء، التعاقد مع اللاعب قادمًا من الإسماعيلي، لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وبدأ صاحب الـ26 عامًا حديثه للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، بالكشف عن تفاصيل المفاوضات: "القصة بدأت من اتصالات مع محمد فضل؛ مدير التعاقدات السابق بالأهلي، ثم بعد رحيله أكملها أمير توفيق؛ مدير التعاقدات الحالي، حتى أن وقعت على العقود في السادسة صباحًا اليوم، وهنا عليّ أن أشكر إدارة الإسماعيلي التي تعاملت باحترافية معي، وسمحت لي بالتفاوض مع مسؤولي الأهلي".

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وأضاف: "تلقيت أكثر من عرض خارجي وعرضين آخرين محليين، لكنني فضلت الأهلي، فكان رغبتي الأولى والأخيرة، نظرًا لشعوري براحة كبيرة في التعامل مع مسؤوليه، وهنا أنا لا أقلل من أي نادٍ آخر، لكنني حقيقة شعرت أنني سأنضم لمنظومة احترافية تساعد على النجاح".

الوافد الجديد تطرق للحديث عن الصعوبات وأصعب اللحظات خلال التفاوض: "في فترة من الفترات سارت المفاوضات ببطء ثم هدأت تمامًا، وقتها شعرت بالقلق من عدم إتمام التعاقد، بجانب أنني واجهت ضغوطات بصفتي من أبناء الإسماعيلي، فكان صعبًا على الجمهور تقبل ذلك، لكن الصفقة تمت في الأخير بعد تنازلات لا يجدر الحديث عنها الآن".

بسؤاله عن رؤيته للمنافسة مع زملائه بالمارد الأحمر: "المنافسة في فريق بحجم الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق، كونهم جميعًا أصحاب خبرات، لكن معرفتي ببعض اللاعبين ستسهل مهمتي كرامي ربيعة وياسر إبراهيم، اللذين زاملتهم في منتخب مصر للشباب.

"كنت أتمنى اللعب بجوار عماد متعب وأبو تريكة وحسام غالي، لكنني سعيد كذلك باللعب حاليًا بجوار حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وشريف إكرامي".

وتابع: "أجيد اللعب في قلب الدفاع ووسط الملعب والظهير الأيمن، أنا لاعب مرن أحب الحركة بالملعب، وجاهز للعب في أي مركز، كل ما أتمناه أن أساهم في بناء جيل ذهبي جديد للأهلي، خاصة وأنني أحب التحديات وجئت وعيني على كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا".

وانتقل متولي للحديث عن جمهور الأهلي: "هو الأكبر في أفريقيا، ومطالبته بالتعاقد مع جعلني أشعر بشيء مميز، خاصة لثقتهم في إمكانياتي، هو ما يسهل مهمتي.

"ما لمسته من جمهور الأهلي يحملني مسؤولية كبيرة، أتمنى أن أكون على قدر التوقعات وأرد الجميل لهذا الجمهور العظيم".

واختتم: "اللعب للأهلي كان حلمًا، الآن يمكنني أن أقول أنني أنهيت مرحلة مهمة في حياتي، لكن لا مجال للراحة حاليًا، هذا هو شعار الجميع في الأهلي، عليّ الاجتهاد للمشاركة وحصد البطولات مع الفريق".

يذكر أن الصفقة كلفت خزينة الأهلي 15 ملايين جنيه، تم دفع منها 10 ملايين على أن يتم تقسيط الخمسة ملايين المتبقية.