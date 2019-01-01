رسميًا - الأهلي يتعاقد مع قفشة

أول تعاون بين الأهلي وبيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا اليوم الأربعاء، مع محمد مجدي "قفشة"، لاعب بيراميدز، لمدة خمسة مواسم مقبلة، لينتهي عقده في صيف عام 2025.

صاحب الـ23 عامًا أول تعاون بين القلعة الحمراء ونظيرتها الزرقاء، في ظل خلافات استمرت طوال الموسم الماضي، في ملكية تركي آل الشيخ لبيراميدز إلا أن الأمور بدأت تسير بصورة طبيعية بعد نقل ملكية النادي إلى الإماراتي سالم الشامسي.

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وأنهى أمير توفيق؛ مدير التسويق والتعاقدات، الإجراءات المالية والإدارية، واستلم الاستغناء الخاص باللاعب.

بعد طول انتظار 🤔 لنرحب بلاعبنا الجديد محمد مجدي قفشة😉🔥#YallaYaAhly pic.twitter.com/kTGIuwj4jY — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 31, 2019

وقال مدير التعاقدات، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "الأمور سارت في إطار تعاوني، وأنهينا الصفقة بعد الرجوع لمحمود الخطيب؛ رئيس الأهلي".

يذكر أن قفشة رائع صفقات المارد الأحمر خلال الصيف الجاري بعد التعاقد مع محمود متولي والأنجولي أليو ديانج، مع مد إعارة رمضان صبحي لموسم آخر من هيدرسفيلد الإنجليزي.