رسميًا - الأهلي يعلن إعارة عمار حمدي ومحمد عبد المنعم

القلعة الحمراء أعارت أربعة لاعبين خلال يناير الجاري

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، إعارة لاعبيّن دفعة واحدة؛ هما عمار حمدي ومحمد عبد المنعم.

أمير توفيق؛ مدير التسويق بالقلعة الحمراء، أنهى إجراءات إعارة حمدي إلى صفوف نادي طلائع الجيش لمدة ستة أشهر.

أما عبد المنعم؛ مدافع فريق الشباب، فتمت إعارته إلى سموحة السكندري لمدة سنة ونصف، مع وجود بند يسمح للأهلي باستعادته في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

هذا الثنائي هو رابع الراحلين عن صفوف الشياطين الحمر بالميركاتو الشتوي الجاري، حيث تمت إعارة المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، وصلاح محسن إلى نادي سموحة، كلاهما لمدة ستة أشهر فقط.

سفير مصر في السودان يطمئن الأهلي: تم إلقاء القبض على المحرضين

بينما لم يتعاقد الأهلي خلال يناير سوى مع الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا"، والسنغالي أليو بادجي، واللذين تم قيدهما محليًا وإفريقيًا.

يذكر أن بعثة المارد الأحمر تطير إلى السودان عصر بعد غدٍ الخميس، استعدادًا لملاقاة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الأول من فبراير المقبل.

الشياطين الحمر في حاجة إلى نقطة وحيدة من مواجهة الهلال، لحسم تأهلهم إلى دور ربع النهائي بالبطولة القارية.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، يليه النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متفوقًا على الفريق السوداني بفارق الأهداف، بينما يحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.