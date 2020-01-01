طاهر محمد طاهر يتحدث عن .. 3 مراكز يجيد اللعب بها و3 أمنيات مع الأهلي

وافد الأهلي الجديد كان يتمنى مزاملة تريكة وغالي

أجرى الوافد الجديد إلى الأهلي المصري طاهر محمد طاهر، حوارًا مطولًا مع الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، كاشفًا خلاله كواليس التوقيع وأمنياته مع الشياطين الحمر.

صاحب الـ23 عامًا قام بالتوقيع بشكل رسمي اليوم الخميس، على عقود انتقاله لصفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل، ولمدة خمسة مواسم مقبلة، في صفقة تنازل بها على 3 ملايين جنيه لناديه السابق المقاولون العرب.

ونستعرض في السطور التالية نص الحوار كاملًا..

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كيف ترى خطوة توقيعك للأهلي؟

سعيد للغاية بهذه الخطوة، التي حُسمت برغبتي، خاصةً أنها حلم لي منذ الصغر، فأنا عاشق للأهلي وعائلتي جميعها تنتمي إلى هذا النادي الكبير، وحلم ارتداء القميص الأحمر كان يعيش في عقلي وقلبي منذ الطفولة، وقد تحقق الآن بالانضمام رسميًا إلى نادي القرن.

أحمد الله على نجاح، خاصةً أن المفاوضات لم تكن الأولى، وسبقتها عدة محاولات في المواسم السابقة، لكنها لم تكلل نتيجة لظروف مختلفة، حتى تكللت بالنجاح هذه المرة، ليتحقق حلم حياتي وارتدي قميص الأهلي.

ما هي كواليس المفاوضات؟

المفاوضات هذه المرة كانت سلسة للغاية، ولم تستغرق وقتًا طويلًا، حيث بدأت بعد توقف النشاط الرياضي مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، من خلال عدة اتصالات أجراها معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، واستفسر فيها عن استمرار رغبتي في التواجد بصفوف الأهلي، وأكدت له على الفور رغبتي القوية لارتداء قميص الأهلي، والتواجد في صفوف الفريق، وبعدها سارت المفاوضات بشكل جيد جدًا، وانتهت سريعًا مع نادي المقاولون، بعد أن أبلغت المسؤولين فيه برغبتي الشديدة التي حسمت قرار الانتقال لصفوف الأهلي رغم وجود العديد من العروض، وبالتالي انتهى الأمر سريعًا وتمت الصفقة بنجاح وتحقق الحلم الذي طال انتظاره.

رغبتي في اللعب ضمن صفوف الأهلي، تعيش داخلي منذ كنت لاعبًا صغيرًا، وتلقيت أكثر من عرض من الأهلي أثناء تواجدي في قطاع الناشئين بنادي المقاولون، لكنني كنت أرغب وقتها في صناعة شيء للنادي الذي نشأت فيه قبل اتخاذ خطوة الرحيل عنه، وقد حان الآن الوقت المناسب لتحقيق حلم الانضمام للأهلي، والدخول في تحد جديد مع واحد من أعظم أندية العالم والمشاركة في كتابة المجد والتاريخ وإسعاد جماهيره الوفية.

هناك منافسة صعبة تنتظرك مع زملائك بنفس المركز، هل أنت مستعد لها؟

المنافسة بالأهلي شرف كبير وفرصة ذهبية للتعبير عن نفسه، خاصة أن المنافسة تصب في النهاية في مصلحة الفريق، وعندما يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، فإن هذا الأمر يخلق نوعًا من الروح والمنافسة الإيجابية المشروعة التي تسعد أي مدير فني وتصب في النهاية في مصلحة الفريق، والكل يعلم أن وجود أكثر من لاعب مميز في مركز واحد أفضل كثيرًا من تواجد لاعب واحد فقط، وهو ما يخلق نوعًا من المنافسة الشريفة بين اللاعبين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعرق للتواجد في التشكيلة الأساسية، والحفاظ علي مركزه فيها، وكل ذلك يخدم الفريق في النهاية.

هل لديك صداقات من الأهلي؟

ارتبط بعلاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي، وتواجدت مع عدد كبير منهم خلال مشاركتي مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية وكلها أمور ستساعدتني كثيرًا في بداية رحلته مع الفريق.

هل تواصل معك محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، بعد التوقيع؟

تلقيت اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمود الخطيب، الذي قدم لي التهنئة علي الانضمام للقلعة الحمراء وتمنى لي التوفيق في رحلتي مع الفريق، وهذا الاتصال يمثل دافعًا قويًا بالنسبة لي في بداية مشواره مع نادي القرن.

ما هي أمنياتك مع الشياطين الحمر؟

هناك ثلاث أمنيات أسعى لتحقيقها، ويأتي في مقدمتها رغبتي في حجز مكان أساسي في تشكيلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والرغبة الثانية هي الحفاظ علي لقب بطولة الدوري، وهي الهدف الدائم لجماهير الأهلي، أما الأمنية الثالثة هي تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والمشاركة مع الفريق فيها خلال المواسم المقبلة، خاصة إني لم يسبق لي اللعب في هذه البطولة الكبرى.

ما هي المراكز التي تجيد اللعب بها؟

أجيد اللعب في أكثر من مركز، منذ تصعيدي للفريق الأول بالمقاولون العرب، في سن السادسة عشرة، حيث لعبت في مركز الجناح الأيسر، والمهاجم الصريح، بالإضافة إلى مركز صانع اللعب، وقد تواجدت هذا الموسم بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، المقاولون أول المنتخب الأوليمبي.

وما هو مركزك المفضل؟

لا أستطيع الجزم بمركز محدد أتواجد فيه، وسأكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يطلبني فيه.

أي رقم سترتدي؟

لم استقر بعد على رقم القميص الذي سأقوم بارتدائه مع الأهلي، وهذا الأمر مؤجل لمطلع الموسم المقبل، حتى أعرف الأرقام المتاحة واختار الأفضل من بينها.

بماذا نصحك عامد النحاس؛ المدير الفني للمقاولون حاليًا ومدافع الأهلي الأسبق، قبل التوقيع للأهلي؟

رتبطت بعلاقة قوية للغاية مع الكابتن عماد النحاس.. فهو من أكثر الشخصيات التي حرصت على التواصل معها خلال الفترة الماضية، وعندما تولى قيادة المقاولون تحدث معي كثيرًا عن رغبتي في الانضمام إلى الأهلي، ونقل لي الصورة كاملة عن القلعة الحمراء، بعد ما علم برغبتي الشديدة في اللعب لصفوف الأهلي، وشرح لي العديد من الأمور الخاصة بنظام العمل داخل النادي، وقدم لي روشتة النجاح وذلك من واقع خبرته ومشواره الكبير مع الأهلي، الذي حقق فيه العديد من الإنجازات والبطولات.

من كنت تتمنى أن تزامل من لاعبي الأهلي السابقين؟

كنت أتمنى التواجد في وقت سابق بقميص الأهلي حتي ألعب بجوار محمد أبوتريكة وحسام غالي وعماد متعب، وفعليًا احتاج إلى وقت طويل للحديث عن قائمة طويلة من الأسماء التاريخية التي ارتدت قميص النادي الأهلي وكنت أتمنى اللعب إلى جوارها.

هل تحلم بخطوة الاحتراف الأوروبي؟

لا أفكر في الاحتراف في الوقت الحالي بعد الانتقال للنادي الأهلي، الاحتراف هو حلم كل لاعبي كرة القدم، ولكن في الوقت الحالي تركيزي بالكامل مع النادي الأهلي من أجل تسطير تاريخ كبير معه وإسعاد جماهيره، فأنا انتقلت لواحد من أكبر أندية العالم وطموحاتي معه، بلا حدود، ومن ثم سيكون تركيزي كاملًا في كيفية تحقيق إضافة فنية قوية للأهلي وجماهيره والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات.

جمهور الأهلي يؤثر بشكل كبير على اللاعبين، خاصة من خلال السوشيال ميديا، كيف تتعامل مع هذا؟

تركيزي محدود للغاية مع السوشيال ميديا، ولا أتابع ما ينشر فيها كثيرًا ، ومن ثم لا أتأثر بها على الإطلاق.. وتركيزي ينصب فقط داخل الملعب ومع فريقي، وبالتالي لا أشغل بالي بما يثار علي في مواقع السوشيال، وهي لا تزعجني على الإطلاق.

أخيرًا، ما هي رسالتك لجمهور الأهلي؟

انتظروني بقميص الأهلي الموسم المقبل.. أنا متشوق للغاية لأول مباراة لي مع النادي، وأول هدف سأقوم بتسجيله أيضًا، وإن شاء الله أتمني أن أكون إضافة قوية للفريق، وأعدكم ببذل قصارى جهدي مع زملائي فى الأهلي لتحقيق الانتصارات وزيادة رصيد بطولاته على الصعيدين المحلي والقاري.