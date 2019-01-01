ديانج يتحدث عن عروضه قبل الأهلي وطموحاته ومثله الأعلى

المالي صاحب الـ21 عامًا يختار لامبارد مثله الأعلى عالميًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى المالي أليو ديانج؛ لاعب وسط الأهلي المصري الجديد، أول حوار له عقب الانضمام لصفوف الشياطين الحمر، مؤكدًا امتلاكه عديد العروض العربية إلا أنه وصف ارتداء الفانلة الحمراء بالفرصة التي لا تعوض.

صاحب الـ21 عامًا وقع أمس الجمعة، عقود انضمامه للمارد الأحمر لمدة خمس سنوات، قادمًا من مولودية الجزائري.

وقال ديانج، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "بالطبع وصلتني في الفترة الأخيرة عديد العروض من داخل الجزائر وتونس وسويسرا، بجانب بعض الأندية المصرية والسعودية، لكنني فضلت الأهلي، لأنني أرى أنها فرصة لا تعوض بالنسبة لي، لكي أتطور كلاعب محترف".

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وأضاف: "طموحاتي كبيرة جدًا مع الأهلي، فهو فريق كبير محليًا وأفريقيًا، وأتمنى تتويجه بالدوري والكأس هذا العام".

المالي تابع: "أتمنى مساعدة الفريق بالدوري المحلي، بالطبع التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية، وهذا ما سأعمل على تحقيقه إن شاء الله".

بسؤاله عن مثله الأعلى، أوضح: "مثلي الأعلى عالميًا هو فرانك لامبارد؛ لاعب تشيلسي السابق ومدربه الحالي، وأحب جدًا المستويات الرائعة التي يقدمها أرتورو فيدال".

يذكر أن اللاعب المالي هو أولى صفقات الأهلي الصيفية بالأهلي، بجانب تمديد عقد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي.