عبد الحفيظ: ديانج له مزايا عديدة وخطة البناء تسير بشكل مناسب

أولى صفقات الأهلي كانت المالي صاحب الـ21 في إطار خطة بناء الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عدد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مزايا الوافد الجديد المالي أليو ديانج؛ لاعب وسط الفريق، مشيرًا إلى سعادته كذلك بتمديد إعارة رمضان صبحي؛ جناح الفريق.

الأهلي أعلن بالأمس التعاقد مع المالي صاحب الـ21 عامًا لمدة خمسة مواسم قادمًا من مولودية الجزائر، بجانب تمديد إعارة صاحب الـ22 لموسم آخر من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "ديانج يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، والتعاقد معه جاء في إطار خطة تدعيم الفريق بالشكل المناسب من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات".

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وأضاف: "المالي لديه عديد المزايا نظرًا لصغر سنه وإمكانياته والمستويات التي قدمها، إلى جانب كونه جزءًا من خطة البناء للمستقبل".

عن رمضان صبحي مدير الكرة للشياطين الحمر علق: "تمديد إعارة رمضان إضافة قوية في ظل ما يمثله من قيمة فنية وما يتمتع به من روح عالية".

واختتم: "خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب وهو ما سوف يؤتي ثماره في المرحلة المقبلة".

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يذكر أن بعثة الأهلي طارت اليوم السبت، إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد خارجي، قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك منافسه على اللقب، وإن كان للأحمر مباراتين متبقيتين، والأبيض ثلاث مباريات.