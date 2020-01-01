الأهلي يعلن اقتراب وصول عرض رسمي لصالح جمعة

لاعب الوسط تعرض لغرامات عدة خلال فترة قصيرة لتغيبه عن المران دون إذن

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن اقتراب تلقي عرضا رسميا لصالح جمعة خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يسعى لتسويق صالح جمعة في أحد الدوريات التي لم يغلق بها القيد الشتوي حتى الأن بعد خروجه من حسابات فايلر.

المدير الفني للأهلي رينيه فايلر استبعد صالح جمعة من حساباته بعد قيامه بالتغيب عن المران في أكثر من كرة.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات بالموقع الرسمي للأهلي، اليوم السبت، أن الأهلي ينتظر عرضا رسميا لضم صالح جمعة خلال أيام.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن العرض سيأتي من أحد الدوريات التي لم يغلق بها القيد حتى الأن تحديدا من الدوري الفنلندي.

وتعرض صالح جمعة لأكثر من مرة لغرامة مالية بسبب تغيبه عن المران دون إذن خلال الموسم الحالي منذ قدوم فايلر.