رسميًا - الأهلي يعلن الاجتماع برباعي الفريق لحسم موقفهم

نجوم القلعة الحمراء تنتهي عقودهم بنهاية الموسم

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين مع رباعي الفريق الأول لكرة القدم؛ حسام عاشور، أحمد فتحي، وليد سليمان وشريف إكرامي، لبحث مصيرهم.

الرباعي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم الرحيل بنهاية الموسم مجانًا حال عدم تجديد عقودهم.

وقررت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، عقد جلسات معهم، على أن تجتمع بفتحي وسليمان غدًا الخميس، وإكرامي وعاشور بعد غدٍ الجمعة، في حضور سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، وأمير توفيق؛ مدير التعاقدات.

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وأوضحت لجنة التخطيط أن الاجتماع يأتي للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه الرباعي للنادي على مدار سنوات طويلة، واصفةً إياهم بالنموذج للعطاء والإخلاص فضلًا عن سلوكهم المميز، الذي يشهد به الجميع داخل الملعب وخارجه.

يذكر أن إكرامي الوحيد من بين الرباعي، الذي أعلن رسميًا قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم مجانًا، لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، وبحثًا عن فرصة المشاركة. (طالع التفاصيل)