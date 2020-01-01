تطورات مفاجئة في مفاوضات الأهلي والمؤشر

صاحب الـ31 عامًا قد يكون الموسم الحالي هو الأخير له بالراقي!

تسير الرياح بما لا تشتهي السفن في مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع جناح أيسر الفريق سلمان المؤشر، لتجديد عقده، الذي ينتهي بعد أيام معدودة.

صاحب الـ31 عامًا كان قد ارتدى قميص الراقي في صيف عام 2014، قادمًا من الوحدة، ليقضي ستة مواسم بالأهلي، لكن ربما الموسم الجاري هو الأخير له.

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ووفقًا لبرنامج "الحصاد الرياضي" فإن المفاوضات الذي أدارها الأمير نواف بن عبد العزيز بن تركي؛ عضو شرف الراقي، وطارق كيال؛ عضو الجمعية العمومية، مع المؤشر خلال الفترة الماضية، توقفت بشكل مفاجئ.

وأوضحت مصادر البرنامج أن سبب التوقف يأتي لرفض وكيله العرض الذي قدمه الأمير وكيال، والذي يقضي بحصول اللاعب على أربعة ملايين ريال من أجل تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، إذ طلب الوكيل الحصول على المبلغ كامل والمقدر بستة ملايين و800 ألف ريال.

"الحصاد الرياضي" أشار كذلك إلى أن ملف التجديد للاعب تحول حاليًا إلى مجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، لاستكمال المفاوضات، مع بقاء ثلاثة أيام فقط على نهاية عقد الجناح الأيسر.

يذكر أن المؤشر شارك الموسم الجاري في 21 مباراة بمختلف البطولات بقميص الراقي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.