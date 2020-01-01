بخلاف الإدارة لوعدها .. كيف وصلت الأمور لطريق سد بين المولد والأهلي؟

الراقي أسقط اسم صاحب الـ29 عامًا من قائمته

تفاجأ سعيد المولد؛ لاعب الأهلي السعودي، أمس السبت، بقيام مجلس إدارة ناديه بإسقاط اسمه من قائمة الفريق للموسم الجديد، بعد أن وصلت الأمور بينهما إلى طريق سد.

النادي واللاعب يرغب كل منهما في فسخ تعاقده مع الآخر، قبل نهاية العقد بموسم وحيد، لكن الاختلاف كان على طريقة توقيع المخالصة المالية.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن القصة بين الطرفين بدأت عندما كان الفريق يشارك في دوري أبطال آسيا الأخيرة، إذ طلب اتفق المولد مع مجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، على تسوية مالية، تقضي بتنازله عن مستحقاته الجديدة وحصوله على مستحقاته القديمة فقط، على أن يتم التوقيع عقب عودة الفريق من المشاركة القارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة غيرت من رأيها، وأخطرت اللاعب بعدم الموافقة على الاتفاقية الشفهية بينهما، وتطالبه بالتنازل عن كامل مستحقاته من أجل توقيع المخالصة المالية، وهو ما رفضه اللاعب، مشترطًا إما الحصول على كامل مستحقاته أو التنازل عن المستحقات الجديدة فقط والحصول على القديمة، لتلجأ الإدارة لإسقاط اسمه من قائمة الفريق.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا نشأ في صفوف ناشئي الراقي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، وبعدها بثلاثة أعوام قام بالتوقيع لاتحاد جدة، لكنه لم يلعب له، إذ خرج للاحتراف بالدوري البرتغالي، في تجربة استمرت شهر وحيد، عاد بعدها إلى نادي الرائد ثم الراقي في 2017.