رسميًا - مدافع الأهلي السعودي ينتقل إلى الدوري البرتغالي

الموسم الأخير في عقد البرازيلي مع الراقي يقضيه معارًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي ريو أفي البرتغالي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع البرازيلي أدريلان سانتوس؛ مدافع الأهلي السعودي.

وأوضح النادي البرتغالي أن انتقال البرازيلي جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، على أن يرتدي رقم 15 في الفريق.

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البرازيلي صاحب الـ30 عامًا سبق له الاحترافي الدوري البرتغالي، حيث لعب لناديي تروفينس وبراجا.

وكان سانتوس قد ارتدى قميص الراقي في يناير 2019 قادمًا من فالنسيا الإسباني، ومن المفترض أن يمتد عقده حتى صيف عام 2020.

وشارك البرازيلي مع الأهلي خلال الستة أشهر التي قضاها به في 14 مباراة في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدف وحيد.