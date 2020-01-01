إكرامي ردًا على رحيل رمضان صبحي: أقدر غضب الجماهير ولكن

شريف إكرامي يرد على هجوم الجماهير عليه

علق شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، على قرار رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بالرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدًا تقديره التام لغضب الجماهير.

صبحي أخطر مسؤولي الأحمر بشكل رسمي رفضه العرض المقدم منهم لشرائه من النادي الإنجليزي، مفضلًا عرض نادي بيراميدز، ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وشنت جماهير القلعة الحمراء هجومًا حادًا على إكرامي، على إثر قرار صاحب الـ23 عامًا، كونه شقيق زوجته وقد يكون دعمه في قرار، خاصةً وأنه هو الآخر قد أعلن الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

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ورد حارس المرمى على هجوم الجماهير عليه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "سأرد على كل شيء يخصني، فليس لدي ما أخشاه أو استحي أن أقوله، أتفهم وأقدر حزن غضب قطاع كبير من الجماهير وردي ستراه قريبًا".

وعن تأثر رمضان برحيل إكرامي عن الأهلي، علق: "هل ده معناه إني لو قررت الاعتزال حاليًا رمضان هيعتزل!!! نفس التصريح خرج مني عند خروج متعب وغالي وعبدالله، التأثر شيء واتخاذ قرار مصيري شيء تاني، لنا كلام قريبًا بعد مباراة الغد".

سيدي الفاضل سارد علي كل شيء يخصني فليس لدي ماخشاه او استحي ان اقوله،اتفهم و اقدر حزن غضب قطاع كبير من الجماهير و ردي ستراه قريباً — SherifEkramy (@SEkramyofficial) August 13, 2020

المارد الأحمر يلاقي الإنتاج الحربي غدًا الجمعة، على استاد الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وكان إكرامي قد فاجأ الجميع بقرار رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري مجانًا، بداعي رفع الحرج عن مجلس الإدارة، بعد شعوره بعدم الرغبة في تجديد عقده.