وائل جمعة: ما يحدث حاليًا دروس لإدارة الأهلي

صخرة دفاع الشياطين الحمر يعلق على رحيل رمضان صبحي

اعتبر وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، رحيل بعض اللاعبين عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية درسًا لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، موضحًا أسباب عدم حدوث ذلك في الماضي.

خلال فترة رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء، رحل عدد من نجوم الفريق رافضين تجديد عقودهم، بدايةً من عبد الله السعيد مرورًا بشريف إكرامي ثم أحمد فتحي، وأخيرًا رمضان صبحي.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للأهلي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها.

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وانتهت إعارة اللاعب إلى المارد الأحمر في 30 من يونيو الجاري ورفض النادي الإنجليزي تمديد الإعارة، مفضلًا بيعه بشكل نهائي إلا أن المبالغات المادية في الصفقة حال دون إتمامها خلال الفترة الماضية، قبل أن يخطر رمضان إدارة الأهلي برغبته في الانضمام لبيراميدز. (طالع التفاصيل)

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفترة اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليًا، فيها دروس كتيرة جدًا لإدارة نادينا في التعامل مع اللاعبين، أهمها بس اللي باعك مره هيبيعك ألف مرة، وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك، ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي".

وأضاف: "التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين في النقطه دي، أولًا العقود كانت خمس سنين، وقبل نهاية العقد بسنتين لو مجددتش مع السلامة أو تتجمد، وفي ألف لاعب بتمنى يلعب عندك .. ثانيًا مش احنا اللي بنعمل تماثيل عجوة وعمر ما حد يلوي دراع النادي الأهلي......دائمًا وأبدًا سيظل الأهلي بمن حضر".

الفتره اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاءورحيل بعض اللاعبين عن الاهلي وما يحدث حاليا فيها دروس كتيره جدالاداره نادينا في التعامل مع اللاعبين اهمها بس اللي باعك مره هيبيعك الف مره وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي .. — Wael Gomaa (@WaelGomaa) August 13, 2020

يذكر أن رمضان شارك الموسم الجاري في تسع مباريات فقط في مختلف البطولات، إذ غاب لفترة طويلة للإصابة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر.