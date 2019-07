وضع البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب الأهلي السعودي، حدًا لشائعات رحيله عن الراقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا بقائه في صفوف الفريق.

وكان البرازيلي قد تلقى عدة عروض للرحيل عن الدوري السعودي، على رأسها عرضًا من جلطة سراي التركي إلا أن مسؤولي الأهلي تمسكوا ببقائه.

الأهلي: لم نعرض دي سوزا للبيع

دي سوزا ألمح لبقائه في النادي الجداوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بطريقة غير مباشرة، حيث أوضح انتظاره لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

وكتب المحترف البرازيلي: "تسعة أيام متبقية على أهم مباراة في الموسم، جمهورنا نحن نعول على دعمكم، ومن جانبنا سنقدم أفضل ما لدينا بالملعب".

الراقي يلاقي الزعيم في قمة سعودية بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا يومي 6 و13 من أغسطس المقبل.

Nine days to the most important game of the year, fans we count on your support. we will do our best on the pitch.



HIlal x Ahli ⚽️💚#ChampionsLeagueAsia#OitavasdeFinal #Hilal #Ahli . em In Jeddah City https://t.co/brRpbTNyOx