إلى الدوري القطري .. مؤشر جديد على ضياع بلعمري من الأهلي

النادي الجداوي يحاول مع المدافع الجزائري منذ يناير الماضي

يبدو أن الأهلي السعودي لن يفلح في الميركاتو الصيفي المقبل في تحقيق ما فشل به بالشتاء الماضي بشأن صفقة المدافع الجزائري جمال بلعمري؛ المحترف في صفوف ليون الفرنسي.

اللاعب الجزائري ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو المقبل، بعدما كان قد انضم له في صفقة انتقال حر في أكتوبر 2020.

ما هي قصة بلعمري والأهلي؟

النادي الجداوي حاول مرارًا وتكرارًا الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في ظل حاجته الماسة للتعاقد مع قلب دفاع قوي، لسد أكبر ثغراته في الموسم الجاري.

مطالب بلعمري المادية حالت دون إتمام الصفقة، بجانب تحذيرات متكررة من نادي الشباب السعودي له بأنه سيكبد خزينته أموال طائلة حال ضمه، كونه مشترط على الجزائري بعد رحيله أنه لن يلعب في أي نادٍ سعودي إلا بمقابل مادي يدخل خزينة الليث الأبيض.

التقارير الصادرة خلال الفترة الحالية، تؤكد أن الأهلي فتح خط تفاوض جديد مع المدافع الدولي أملًا في إقناعه بارتداء قميص الراقي، خاصةً وأنها فرصة كونه لاعبًا حرًا، لكن يبدو أن الصفقة ستهرب منه من جديد.

ما هو مؤشر ضياع الصفقة على الأهلي؟

بلعمري قام برد فعل يؤكد أن هناك منافسًا قويُا للأهلي بهذا الصيف، إن لم يكن هذا المنافس قد حسم الصفقة بالفعل.

قام اللاعب الجزائري بمتابعة حساب نادي قطر القطري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بجانب أنه تابع بعض مسؤولي النادي نفسه، مما يشير بقوة أنه على مقربة منه.

هل هناك منافسين آخرين؟

هناك بعض التقارير التي تؤكد امتلاك اللاعب لأكثر من عرض سواء بالوطن العربي أو حتى أوروبا، كأندية فرنسا نيس ومونبيليه وغيرهما، لكن لم تظهر أي مؤشرات لأي منهم، ولم يتم الكشف عن تفاصيل العروض.

ووفقًا للتقارير الجزائرية فإن عودة بلعمري إلى المنطقة العربية مؤكدة خلال الصيف المقبل، بحثًا عن فرصة مشاركة مستمرة، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

ما هي قصة رحيل بلعمري عن الشباب؟

بلعمري دخل في عديد المشكلات مع مجلس إدارة نادي الشباب على مدار الموسم الماضي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، فكان ينقطع عن التدريبات لفترات، وفترات يغادر البلاد.

في نهاية المطاف، قرر النادي السعودي الموافقة على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لكنه وضع له بندًا يمنعه من اللعب بالدوري السعودي إلا بعد حصول الشباب على مبلغ مالي معين تم وضعه خلال فسخ التعاقد.

وخرج خالد البلطان؛ رئيس الشباب، محذرًا الأهلي من ضمه، ليس فقط من أجل هذا البند، وإنما نصحهم بالابتعاد عنه بداعي افتعال الأزمات في غرف خلع الملابس.

ماذا قدم بلعمري مع ليون؟

لم ينجح المدافع الدولي في حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق ، إذ كان رفيقًا لمقاعد البدلاء في غالبية المباريات، لذلك يبحث عن فريق عربي ينتقل له قبل كأس العالم 2022.

شارك بلعمري في 8 مباريات مع ليون في الدوري والكأس بواقع 301 دقيقة، سجل هدف وحيد.

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