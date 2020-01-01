حوار - السومة يتحدث عن انتقاله للأهلي المصري والأفضل في الدوري السعودي

مهاجم الأهلي السعودي يوضح رأيه في الراقي بالموسم الجاري وأمنيته في الملاعب

أكد السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة السعودي، أنه شرف لأي لاعب اللعب للأهلي المصري إلا أنه ملتزم بعقده مع النادي الجداوي.

السوري ترددت حوله أنباء كثيرة عن انضمامه للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الماضي في ظل عودة العلاقات بين الوزير السعودي تركي آل الشيخ ومجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى طبيعتها إلا أنه نفى كل ذلك.

وقال السومة، خلال تصريحاته مع الإعلامي أبو المعاطي زكي: "أتحدث من أجل جمهور الأهلي المصري، أنا مرتبط بعقد مع أهلي جدة واحترمه، وكل ما قيل مجرد أحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يوجد أي شيء رسمي".

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وأضاف: "أهلي القاهرة نادٍ كبير وشرف لأي لاعب اللعب له، لكن ليس لدي أي علم بالمفاوضات".

بسؤاله عن ماذا إذا فاوضه مسؤولو القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل، أوضح: "من الآن حتى الصيف لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث، لكن الأهلي نادٍ كبير وشرف لأي لاعب اللعب له إلا أنني مرتبط بعقد مع الراقي، ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

عن مثله الأعلى: "أحب زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو، لكن معشوقي هو كريستيانو رونالدو".

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وبشأن متابعته للمصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي: "مؤكد أتابعه، هو يرفع رأس العرب هو والجزائري رياض محرز".

وبخصوص خطته للاحتراف بأوروبا، أوضح: "أتمنى اللعب بالدوريات الأوروبية، وجاءت لي عروض كثيرة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والسويسري والبرتغالي، لكن لم يتم الانتقال".

وانتقل السومة للحديث عن وضع الراقي في الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: "الظروف لم تساعدنا، عندما نصل لمرحلة مستقرة، نتعرض لإصابات، تعرقل الفريق، لكن لا نزال في وسط الموسم، تجاوزنا كل هذا، وأتمنى المرحلة المقبلة التوفيق لنا حتى نسعد الجماهير".

وعن الأفضل في الموسم الحالي بالدوري السعودي: "دجانيني من الأفضل وأندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس وعبد الرزاق حمد الله، هناك الكثير، لكن لا أريد أن أذكر أسماء عدة حتى لا أبخس حق أحد، أما المحليون فيوجد عبد الفتاح عسيري وسلمان المؤشر وسالم الدوسري".

واختتم حول أمنيته: "أن أحقق إنجازًا مع منتخب سوريا، سواء الوصول لكأس العالم أو التتويج بلقب كأس آسيا، لدينا منتخب جيد، لكن ظروف الحرب لم تساعدنا".

يذكر أن المهاجم السوري يغيب عن الملاعب خلال الفترة الحالية، إثر تعرضه لإصابة بخلع في الكتف، يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي.