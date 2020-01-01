هل له علاقة برحيل رمضان صبحي؟ تركي آل الشيخ يرد: اخجلوا

لاعب الأهلي قرر الانضمام لبيراميدز ورفض عرض القلعة الحمراء

أوضح تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري ومالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، حقيقة الاتهامات التي وجهت له بالتدخل لرحيل اللاعب رمضان صبحي عن القلعة الحمراء.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للقلعة الحمراء في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها.

وانتهت إعارة اللاعب إلى المارد الأحمر في 30 من يونيو الجاري ورفض النادي الإنجليزي تمديد الإعارة، مفضلًا بيعه بشكل نهائي إلا أن المبالغات المادية في الصفقة حال دون إتمامها خلال الفترة الماضية، قبل أن يخطر رمضان إدارة الأهلي برغبته في الانضمام لبيراميدز. (طالع التفاصيل)

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وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه !".

وأضاف: "هوا اسم تركي شماعه ل اي حاجه ولا ليه ! عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه ب حاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث !".

اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, August 12, 2020

يذكر أن رمضان شارك الموسم الجاري في تسع مباريات فقط في مختلف البطولات، إذ غاب لفترة طويلة للإصابة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر.

