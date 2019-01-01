بن مشعل يقود المفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين

خمس صفقات محلية في الراقي حتى الآن والبقية تأتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يُفتش مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي خلال الفترة الحالية عن صفقات محلية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

الراقي تعاقد حتى الآن مع خمس صفقات محلية ضمت كل من خالد البركة (الحزم)، يزيد البكر وسلطان مندش (الفيصلي)، علي الزبيدي (الرائد)، محمد الخبراني (القادسية).

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالأهلي، فتح ملف المفاوضات مع بعض اللاعبين المحليين بحسب حاجة المدير الفني الكرواتي برانكو.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن بن مشعل يقود المفاوضات مع أندية اللاعبين، في محاولة لإنهاء التعاقدات مبكرًا، للانضمام لصفوف الفريق قبل بداية الموسم بوقت كاف.

يذكر أن الأهلي يستهل موسمه بملاقاة الهلال السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يومي 6 و13 من أغسطس المقبل.