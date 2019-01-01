باسم علي: جددت عقدي مع الأهلي وإعارتي للإسماعيلي لم تُحسم

الظهير الأيمن لم يشارك سوى في ست مباريات الموسم الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن باسم علي؛ ظهير أيمن الأهلي المصري، تجديد تعاقده مع المارد الأحمر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، لينتهي عقده في صيف عام 2022.

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم لصفوف الشياطين الحمر في صيف عام 2014 قادمًا من المقاولون العرب.

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وقال باسم، خلال تصريحات صحفية: "جدد عقدي مع الأهلي، وربما تتم إعارتي إلى الإسماعيلي، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي".

وأضاف: "الإعارة فرصة جيدة بالنسبة لي، للحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أكبر".

الظهير الأيمن لم يشارك في أي مباراة مع الأهلي منذ إبريل الماضي، وظل قبلها شهرين لم يشارك في أي مباراة، في الوقت الذي خاض الموسم الماضي ست مباريات فقط.

ومنذ قدومه للقلعة الحمراء، شارك علي في 60 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع تسعة آخرين.