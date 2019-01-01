رسميًا - الوحدة يضمن ثنائي الأهلي

الخليف بيع نهائي والزبيدي على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي تعاقده رسميًا مع ثنائي الأهلي السعودي؛ أيمن الخليف وعلي الزبيدي.

انتقال الزبيدي للفرسان جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ينتهي بنهاية موسم 2019-2020.

الظهير الأيمن صاحب الـ26 عامًا كان قد ارتدى قميص الراقي في صيف 2013 على سبيل الإعارة قادمًا من الاتفاق، قبل أن ينضم رسميًا للأهلي في صيف 2015.

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أما الخليف صاحب الـ22 عامًا فجاء رحيله عن الأهلي بشكل نهائي، حيث وقع على عقد مدته ثلاث سنوات.

لاعب الوسط انضم للراقي في صيف 2014 قادمًا من الهجر، ليتم قيده في صفوف ناشئي الفريق.

في الإطار نفسه، أبرمت إدارة الوحدة عقدًا احترافيًا مع لاعب فريق الشباب راضي العتيبي لمدة أربع سنوات.

يذكر أن الوحدة أبرم حتى الآن ثلاث صفقات هي: عبد الرحمن ريو (الاتحاد)، وحاتم بلال (الفيحاء)، بالإضافة إلى مصطفى زغبة.