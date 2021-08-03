وكيل لاعب الوحدة لـ"جول": أمام الوحدة 15 يومًا فقط

فجر فينيسيوس براتيس؛ وكيل البرازيلي أنسيلمو؛ لاعب وسط نادي الوحدة السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل لكبار الدوري السعودي، الذي يتصارعون على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عديد التقارير ربطت بين اللاعب وعدة أندية، لكن أكثرها وضوحًا كانت مطالب جمهور الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لماجد النفيعي؛ رئيس النادي، بسرعة التعاقد مع البرازيلي، عبر وسم تحت عنوان "أنسيلمو يا ريس".

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عقد أنسيلمو مع فرسان مكة من المفترض أن ينتهي بنهاية موسم 2023-24، لكن يبدو أن هناك خلافات مالية كبيرة بين الطرفين.

وكيل لاعب الوسط البرازيلي قال، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "أنسيلمو سيكون حرًا خلال 15 يومًا، محامي اللاعب أرسل خطابًا للإدارة لإخطارها بالأمر، على النادي أن يسدد ما عليه من التزامات مالية للاعب، لقد سئمنا من كثرة الوعود دون تحقيق شيء".

وأضاف: "إذا لم يسدد الوحدة مستحقات أنسيلمو خلال 15 يومًا من الآن، سيكون اللاعب حرًا وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وبسؤاله عن العروض التي تلقاها، علق: "لا يمكنني ذكر أسماء أندية بعينها، لكن الجميع يريد ضم أنسيلمو في الوقت الذي لا يفي الوحدة بوعوده".

صاحب الـ32 عامًا يلعب للوحدة منذ عام 2018، إذ انضم له وقتها قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي.

وبشكل عام، شارك أنسيلمو في 78 مباراة بقميص فرسان مكة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ستة آخرين.