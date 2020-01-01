فشل مخطط الهلال - الربيعي أهلاوي حتى 2024 رسميًا

حارس الأخضر الأولمبي دخل الفترة الحرة، والهلال كان يسعى لخطفه

أعلن نادي الأهلي السعودي رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد الحارس الشاب محمد الربيعي اليامي، لمدة أربع سنوات مقبلة، تنتهي في نهاية موسم 2023-2024.

وأوضح الراقي في إعلانه أن التجديد للحارس جاء في إطار خطط الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.

الحارس دخل في يناير الجاري الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر دون إذن الأهلي على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مسؤولي النادي الجداوي بدأوا التحرك سريعا لقطع الطريق على الزعيم في التعاقد مع اليامي، حيث فتح الراقي بالأمس مفاوضات ساخنة مع الحارس الشاب في محاولة جادة للإبقاء عليه.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي ناقشت اليامي حول ما إذا كان قد وقع بالفعل للهلال أم أنه الأمر لم يتخطى مجرد اتفاق، ليؤكد الحارس أنه لم يوقع على أي عقد بعد.

"الرياضية" أشارت كذلك أن الأهلي قدم عرضًا منافسًا للهلال وأبدى استعداده التام لتلبية مطالب اليامي، في ظل اتفاقه على كافة بنود العقد الجديد مع الزعيم.

يذكر أن حارس الراقي عاد لتوه بالأمس من تايلاند بعدما قاد المنتخب السعودي الأولمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، واحتلال المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عامًا، إذ خسر الأخضر النهائي أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد في الأشواط الإضافية.

ولم تستقبل شباك اليامي على مدار البطولة سوى هدفين فقط، في الجولة الأولى أمام اليابان، وهدف النهائي.