عقوبات منتظرة .. تحذيرات من المفاوضات مع عبد الفتاح عسيري

أنباء عن توقيع لاعب الأهلي إلى الهلال

حذر أحمد الأمير؛ الخبير القانوني، الأندية السعودية من الدخول في أي مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبات على أي نادٍ يفعل.

صاحب الـ26 عامًا يدخل الفترة الحرة بعقده مع النادي الجداوي في يناير المقبل، ويحق له وقتها التوقيع لأي نادٍ آخر في الشتاء المقبل، على أن ينضم له بنهاية الموسم مجانًا.

وأثار نايف هزازي؛ مهاجم العدالة الحالي والنصر والاتحاد والشباب السابق، جدلًا واسعًا حول مستقبل اللاعب بعدما ألمح لاقترابه من صفوف الهلال . ( طالع التفاصيل

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يحق للاعب ولا لوكيله أو لأي نادي فتح باب المفاوضات قبل الدخول في الفترة الحرة".

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وأضاف: "اللاعب إلى اللحظة لم يدخل في الفترة، والتفاوض معه أو مع وكيله في هذه الفترة من قبل أي نادي وبدون علم ناديه الأصل، يعتبر تحريض للاعب ويعاقب عليه النادي الجديد واللاعب والوكيل".

يذكر أن عسيري بدأ مسيرته الكروية في نادي نجران، ومنه إلى الاتحاد في عام 2012 وبعد أربعة مواسم انتقل إلى الأهلي.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 18 مباراة بالموسم الجاري بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

بحسب ما أكدته مصادر "جول" من قبل فإن إدارة الراقي برئاسة عبد الإله مؤمنة تسعى جاهدة لتجديد عقد عسيري، مقدمة له كافة الإغراءات إلا أنه حتى الآن لم ينل إلى عرض مقدم له رضاه. (طالع التفاصيل)