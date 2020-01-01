الأهلي: اتفقنا مع المقاولون على كل شيء في صفقة طاهر وشيء وحيد يعطل الإتمام

طاهر محمد طاهر أهلاوي بداية من الموسم المقبل

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، أن محمود الخطيب؛ رئيس النادي، عقد جلسة مع محسن صلاح؛ رئيس نادي المقاولون العرب، للحديث حول تفاصيل انتقال طاهر محمد طاهر؛ جناح أيسر الأخير، لصفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ23 عامًا تألق خلال مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا للشباب الأخيرة، لتنهال عليه العروض بعدها.

ويرتبط الجناح الشاب بعقد مع ذئاب الجبل ممتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

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الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أوضح أن جلسة رئيسي الناديين سيطرت عليها أجواء ودية للغاية، تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

وأكد الأهلي أن النقاش دار حول انتقال طاهر إلى صفوف المارد الأحمر، وبالفعل تم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن ما يعطل إتمام الصفقة رسميًا حتى الآن هو انتظار اتفاق الأحمر مع اللاعب بشأن حقوقه المالية، وهو ما يسعى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لإنهائه مع طاهر حاليًا.

وفي ختام الجلسة أكد الخطيب ومحسن على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.

يذكر أن طاهر خاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري الفرنسي من بوابة نادي لوهافر، استمرت موسم وحيد على سبيل الإعارة عام 2016.