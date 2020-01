الأهلي المصري يفاوض نجم ستيوا بوخارست الروماني

اقترب الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، من حسم آخر صفقاته الشتوية، والتي يتحفظ خلال الفترة الأخيرة عن الكشف حتى عن المركز المطلوب.

القلعة الحمراء حتى الآن لم تضم في يناير سوى محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر لمدة أربعة مواسم ونصف، بعدما فسخ عقده مع ناديه البرتغالي ديبورتيفو أفيس.

أخبار انتقالات الأهلي: صرف النظر عن إليكي وصلاح محسن يقترب من الرحيل

ووفقًا للصحفي الروماني إيمانويل روشو، فإن أناماريا برودون؛ وكيل اللاعبين، أكد أن الأهلي يحاول الحصول على توقيع الفرنسي هارلم جنوهير؛ مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، خلال الأيام القليلة المقبلة.

Egipt's is trying to sign FCSB's Harlem Gnohere these days, according to agent Anamaria Prodan.