عمرو جمال يكشف عن حديث معلول ويؤكد: الصفاقسي خطوة مهمة للغاية

الغزال يحلم بلقب الدوري التونسي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي المصري المنضم حديثًا إلى الصفاقسي التونسي، خطوة انتقاله للسي آس آس بالخطوة المهمة في مشواره الكروي، مؤكدًا تطلعه للتتويج بطلًا للدوري.

وكان النادي التونسي قد أعلن أمس الجمعة، عن حصوله على خدمات صاحب الـ28 عامًا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال الغزال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للسي آس آس: "انضمامي للصفاقسي خطوة مهمة في مشواري، رحلت عن الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا لارتداء قميص فريق طامح للتتويج بالعديد من البطولات".

وأضاف: "أعرف مستوى الدوري التونسي، وزميلي في الأهلي التونسي علي معلول تحدث معي كذلك وأكد لي أن ارتداء قميص الأبيض والأسود سيكون خطوة مهمة للغاية، خاصةً وأنه ينافس بقوة على البطولات الكبيرة".

علي معلول يهنئ عمرو جمال بالانضمام إلى الصفاقسي

الوافد الجديد للصفاقسي تابع: "أعرف نيبوشا؛ المدير الفني للفريق، جيدًا، كان يدرب الفيصلي الأردني عندما واجه الأهلي في البطولة العربية، وقاد من قبل كذلك الزمالك، وبالتأكيد هو يعلم إمكانياتي كذلك".

واختتم: "أتمنى أن تكلل تجربتي مع الصفاقسي بنجاح وأن نرفع كأس الدوري التونسي في النهاية، هذه واحدة من أولوياتي في الفترة الحالية".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا خرج لخوض أولى تجاربه الاحترافية في صيف عام 2017 متجهًا إلى بيدفيست الجنوب أفريقي في إعارة لمدة سبعة أشهر فقط ثم أعير بعدها مباشرة إلى هلسنكي الفنلندي قبل أن يعود في صيف عام 2018.

ولم يشارك الغزال في أي مباراة بقميص الشياطين الحمر الموسم المنقضي، حيث لم يكن مقيدًا في قائمة الفريق.