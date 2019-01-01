رسميًا - عمرو جمال ينتقل إلى الصفاقسي التونسي

الغزال يخوض ثالث تجاربه الاحترافية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، الموافقة على عرض الصفاقسي التونسي، لضم عمرو جمال؛ مهاجم الشياطين الحمر، عقب اجتماع لجنة التخطيط.

لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل، عقد اجتماعها ظهر اليوم، بحضور الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، لمناقشة قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

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ووافقت اللجنة بالتشاور مع لاسارتي على انتقال الغزال إلى النادي التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يجدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين قبلها، لينتهي عقده في صيف عام 2022.

صاحب الـ27 عامًا خرج لخوض أولى تجاربه الاحترافية في صيف عام 2017 متجهًا إلى بيدفيست الجنوب أفريقي في إعارة لمدة سبعة أشهر فقط ثم أعير بعدها مباشرة إلى هلسنكي الفنلندي قبل أن يعود في صيف عام 2018.

ولم يشارك الغزال في أي مباراة بقميص الشياطين الحمر الموسم المنقضي، حيث لم يكن مقيدًا في قائمة الفريق.