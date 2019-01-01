مدرب شباب الأهلي يرد - هل يفاوض السومة؟

المهاجم السوري تحوم حوله عديد الأنباء عن رحيله عن الأهلي في يناير المقبل، فأين الحقيقة؟

أجاب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا؛ المدير الفني لشباب الأهلي الإماراتي، على تساؤلات الجماهير حول جلب السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، إلى الدوري الإماراتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

صحيفة "الاتحاد" الإماراتية كانت قد أكدت أن مسؤولي شباب الأهلي بالفعل بدأوا مفاوضات مع عدد من المهاجمين بآسيا وأمريكا الجنوبية، من ضمنهم المهاجم السوري. (طالع التفاصيل)

ونفى أروابارينا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، وجود أي مفاوضات مع مهاجم الراقي، حيث قال: "لا أعلم أي شيء عن مفاوضات النادي مع السومة، ولا أتصور أن الإدارة تفاوض أي لاعب دون علمي، بجانب أنني لا أفكر على الإطلاق في ضم اللاعب".

السومة شارك الموسم الجاري في عشر مباريات مع الأهلي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها ستة أهداف.

صاحب الـ30 عامًا الذي انضم للنادي الجداوي في صيف عام 2014، لا يزال يمتد عقده معه حتى نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وكان السومة يرغب في الرحيل عن الراقي الموسم الماضي، بعد توجيه عدة انتقادات له لتراجع مستواه إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع للنصر السعودي.

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الشباب في 28 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المحلي.

ويحتل الراقي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، وله مباراة مؤجلة.