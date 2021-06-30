الراقي اختتم الموسم الماضي محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب

حدد الإعلامي الرياضي محمد النمري مطلب معين لا بد من تنفيذه من قبل إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، كي يبدأ الموسم الجديد 2021-22 بصورة سليمة.

الراقي كان قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب، بعدما كان منافسًا في البداية على اللقب بشدة، ليخسر مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

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مشكلة الراقي الأساسية كانت إهدار الفرص بشكل غريب، واستقبال أهداف أكثر غرابة، إذ كانت ثغرته في قلب الدفاع، وصناعة اللعب.

وكتب النمري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاهلي التعاقد مع لاعب محلي في خانة الظهير الأيسر توجه حكيم ، في انتظار من سيكون ؟، ترميم الدفاع عربون النجاح هذا الموسم ، با أولوية قصوى بعد موسمٍ كارثي دفاعياً".

وأضاف: "مازال هنالك : محور، جناح أيمن، صانع لعب، دعواتكم للإدارة ، أمامهم عمل كبير ومهمة ثقيلة ، وبإذن الله تتحقق الطموحات".

#الاهلي ..

التعاقد مع لاعب محلي في خانة الظهير الأيسر توجه حكيم ، في انتظار من سيكون ؟

ترميم الدفاع عربون النجاح هذا الموسم ، با أولوية قصوى بعد موسمٍ كارثي دفاعياً ..

مازال هنالك :

محور

جناح أيمن

صانع لعب

دعواتكم للإدارة ، أمامهم عمل كبير ومهمة ثقيلة ، وبإذن الله تتحقق الطموحات — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) June 29, 2021

يذكر أن الأهلي فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من قبل وزارة الرياضة، ما يمنعه من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن أمامه فرصة حتى 21 أغسطس المقبل، كي يحصل عليها ومن ثم تسجيل لاعبين جدد.

ديون الراقي تبلغ 124.383.600 مليون ريال، إذ جاء في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية ديونيًا وفقًا لنتائج وزارة الرياضة السعودية.