رسميًا - عمرو بركات ينضم إلى الجونة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الجونة اليوم الإثنين، شرائه عمرو بركات؛ لاعب وسط الأهلي، نهائيًا بشكل رسمي.

صاحب الـ27 عامًا كان قد قضى الستة أشهر الأخيرة من الموسم المنقضي معارًا في صفوف سموحة السكندري، بعدما وضعه الأهلي على قائمة الانتظار.

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ولم يشارك لاعب الوسط الموسم الماضي سوى في سبع مباريات فقط، صنع خلالها هدف وحيد.

Amr Barakat joins El Gouna FC from SC permanently 🤝 #TheGounies



نرحب بلاعبنا الجديد عمرو بركات الذي ينضم بشكل نهائي من النادي الاهلي pic.twitter.com/FoR2WYlSNI — El Gouna FC (@GounaFC) August 12, 2019

وكان بركات قد انضم للمارد الأحمر في يناير 2017 بعد رحلة احتراف قصيرة في ليرس البلجيكي، وخلال موسمين ونصف مع الأحمر، خرج للإعارة مرتين، الأولى بالشباب السعودي في يناير 2018 لمدة ستة أشهر، والثانية إلى سموحة.

يذكر أن الجونة بالميركاتو الصيفي الجاري ضم خمسة لاعبين من الأهلي قبل بركات، هم محمد نجيب وعمر رضوان، بجانب تجديد إعارة الثلاثي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان.