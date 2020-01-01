رسميًا - أيمن أشرف يعلن تجديد عقده مع الأهلي

مدافع الشياطين الحمر باقٍ حتى موسم 2022-2023

أعلن أيمن أشرف؛ مدافع الأهلي المصري، تجديد عقده مع الشياطين الحمر بشكل رسمي، لموسم آخر.

عقد اللاعب بالقلعة الحمراء يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022 إلا أن رغبة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، والمدير الفني السويسري رينيه فايلر، دفعت المسؤولين لإبقائه لأربع مواسم مقبلة في النادي.

وقال أشرف، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "عقدي مع الأهلي ممتد لثلاثة مواسم مقبلة، وقمت بتمديده لموسم إضافي، لكن أنا عقدي مع الأهلي أبدي ولا أنظر لأي عقود، لأنني ابن من أبناء القلعة الحمراء".

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وبسؤاله عن تأثره بالانتقادات التي يتعرض لها، علق: "أتقبل أي نقد، لكن لا أشغل بالي به تمامًا، ولا أتابع ما يقال عني في البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي، فأهم شيء عندي هو رأي المدرب، أما انتقادات الجماهير لا تؤثر عليّ".

واختتم: "وجودي على دكة الأهلي شرف كبير لأي لاعب، وأفضل من اللعب أساسيًا بأي فريق آخر".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا نشأ بين صفوف ناشئي القلعة الحمراء، وبعد عدة إعارات، رحل عنه نهائيًا في عام 2014 متجهًا إلى سموحة السكندري، قبل أن يعود للمارد الأحمر من جديد في صيف عام 2017.