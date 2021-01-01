للمرة الثانية .. الأهلي يسقط ساريتش من قائمته

اللاعب البوسني تم إسقاط اسمه بنهاية الموسم الماضي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، إسقاط اسم البوسني ألفيس ساريتش؛ لاعب الوسط، من قائمة الفريق بالموسم الحالي.

إدارة الراقي كانت قد أسقطت اسم اللاعب من القائمة في نهاية الموسم الماضي، على إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكنها وقعت اتفاقية معه خلال الميركاتو الصيفي تقضي بعودته للقائمة في الميركاتو الشتوي، حينما يكتمل شفائه.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة مؤمنة توصلت لاتفاق مع ساريتش، من أجل إسقاط اسمه من القائمة، على إثر عدم اكتمال شفائه، إذ يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، ثم يبدأ بعدها المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الإدارة أخطر البوسني أنه سيعيد تسجيله في القائمة بالموسم المقبل، بعد التأكد من جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات.

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف عام 2019 قادمًا من الدوري الكوري الجنوبي، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2021-2022.

وشارك ساريتش مع الأهلي في 27 مباراة فقط في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.