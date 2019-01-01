6 ملايين جنيه تخلص الاتحاد من الغامدي

سييرا لا يرغب في استمرار المهاجم، لأسباب فنية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب رحيل عبد الرحمن الغامدي؛ مهاجم اتحاد جدة، عن صفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بطلب من التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق.

صاحب الـ24 عامًا مرتبطًا بعقد مع النادي الجداوي من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، حدد ستة ملايين ريال ثمنًا، للاستغناء عن خدمات المهاجم الشاب.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل الغامدي يأتي بعدما أكد سييرا لإدارة النادي خروجه من حساباته، لأسباب فنية.

الغامدي من ناشئي العميد، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2014، وشارك الموسم المنقضي في 20 مباراة بالدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت بعض التقارير قد أكدت تلقيه عرضًا رسميًا من الرائد، على أن يتم حسم الصفقة عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي بالإمارات. (طالع التفاصيل)