رسميًا - أبها السعودي يتعاقد مع الجزائري تاهرات

الصاعد حديثًا للدوري السعودي يظفر بخدمات أحد عناصر بطل القارة السمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي أبها السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الجزائري مهدي تاهرات؛ مدافع لانس الفرنسي، لمدة موسمين مقبلين.

صاحب الـ29 عامًا عائدًا من مشاركة ناجحة مع منتخب بلده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، انتهت بتتويج محاربي الصحراء أبطالًا للقارة السمراء.

رينار: المونديال ورئيس الاتحاد السعودي وراء موافقتي على تدريب الأخضر

وخاض الجزائري عدة تجارب احترافية في الدوري الفرنسي، حيث لعب لكل من ليل وباريس سان جيرمان وريد ستار وسانت جينفيف وأنجيرز وغيرها.

وارتدى المدافع قميص لانس في صيف عام 2018، وشارك معه في 28 مباراة، سجل خلالها هدفين.

يذكر أن أبها صعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن يستهل مشواره بملاقاة الهلال في 23 من أغسطس المقبل.