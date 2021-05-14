نهاية ديفيد لويز مع آرسنال!

المدافع البرازيلي إلى أين؟

قرر البرازيلي ديفيد لويز؛ مدافع آرسنال الإنجليزي، أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له في صفوف الجانرز، بعد عامين قضاهما بالفريق، وذلك بالاتفاق مع مسؤولي النادي.

قلب الدفاع البرازيلي كان قد انضم لآرسنال في صيف عام 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة كلفته 8.7 مليون يورو.

ماذا حدث؟

علم "جول" أن مسؤولي النادي الإنجليزي عقدوا اجتماعًا مع لويز أمس الجمعة، في مركز التدريب، للحديث حول مستقبله مع الفريق، إذ سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب أكد للمسؤولين أنه يرى أن موعد رحيله قد حان، فمن الأفضل له البحث عن تجربة جديدة، واتفق معه المسؤولون، الذين رأوا أن من مصلحة الفريق كذلك أن يرحل.

هل هناك مشكلات تسببت في رحيله؟

قرر البرازيلي ديفيد لويز؛ مدافع آرسنال الإنجليزي، أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له في صفوف الجانرز، بعد عامين قضاهما بالفريق، وذلك بالاتفاق مع مسؤولي النادي.

النقاش الذي دار بين اللاعب ومسؤولي النادي كان الاحترام هو السائد به، إذ أن مسيري النادي معجبون بما قدمه المدافع البرازيلي على مدار عامين.

وخلال الاجتماع، توجوا بالشكر للويز، مؤكدين له أن أرتيتا؛ المدير الفني للفريق، ومجلس الإدارة يروا أنه حان الوقت للتطلع إلى المستقبل والاعتماد على مدافع أصغر سنًا.

لويز إلى أين؟

حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن وجهة اللاعب المقبلة، لكنه كثيرًا ما أعلن في وقت سابق أنه يرغب في العودة إلى نادي بنفيكا البرتغالي، قبل أن ينهي مسيرته في الملاعب.

وفي مايو 2020، قال صاحب الـ34 عامًا: "حلمي هو أن أنهي مسيرتي في بنفيكا، متى؟، لا أعرف، لكن هذا سيحدث، إذا سمح لي مسؤولو النادي البرتغالي وجماهيره".

وفي الوقت الحالي، هناك اهتمام من قبل عدة أندية أمريكية بضم لويز، حيث أكدت التقارير، أن ديفيد بيكهام يريد أن يضمه لناديه إنتر ميامي.

ماذا قدم لويز مع آرسنال؟

في مختلف البطولات، شارك البرازيلي مع الجانرز في 73 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، وكأس السوبر الإنجليزي 2021.

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