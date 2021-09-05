لاعب وسط آرسنال ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري

جميع الأنباء كانت تربط بين المصري محمد النني؛ لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، والدوري التركي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، ومن بين الأندية التي كانت ترغب في ضمه – بحسب التقارير – نادي جلطة سراي.

صاحب الـ29 عامًا له تجربة سابقة في الدوري التركي من بوابة بشكتاش، إذ انتقل له على سبيل الإعارة في موسم 2019-20، وقدم وقتها أداءً مميزًا لفت الأنظار.

اقرأ أيضًا | ماذا قال؟ رسالة مواساة من النني لساكا بعد "دراما" نهائي اليورو

التقارير كانت تؤكد خلال الأيام الماضية أن أكثر من نادٍ تركي يرغب في إعادة لاعب الوسط المصري من جديد إلى تركيا، فدخل الصراع بشكتاش وجلطة سراي، لكن لماذا فشلت مفاوضات الأخير؟

وفقًا لصحيفة "milliyet" التركية فإن النني دخل اهتمامات مسؤولي الأحمر والأصفر قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات في 31 أغسطس الماضي، وكانت هناك تحركات سريعة لمحاولة إنهاء الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوراك إلماس؛ رئيس جلطة سراي، تدخل وقتها، وأوقف المفاوضات، معترضًا على ضم لاعب الجانرز.

يذكر أن النني عقده مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما كان قد انضم له في 2016 قادمًا من بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو.

وشارك المصري مع بشكتاش في 36 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع أربعة آخرين.

أما مع الجانرز، فمنذ انضمامه شارك في 132 مباراة، أحرز بها خمسة أهداف، وصنع ثمانية آخرين.