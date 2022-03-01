الانتقادات تجاوزت الحد.. ميسي يحسم مستقبله مع باريس

حسم النجم الأرجنتيني مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان في ظل الانتقادات التي يتعرض إليها منذ وصوله إلى باريس.

البرغوث الأرجنتيني انضم إلى العملاق الفرنسي مطلع الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد تعاقده مع نادي برشلونة.

ولم يبدأ ميسي وقته مع النادي الباريسي بأفضل طريقه ممكنه، إذ أنه لم يقدم حتى الآن المستويات المعهودة التي كان يقدمها مع النادي الكتالوني.

الأمر لم يمر مرار الكرار من أمام الصحافة الفرنسية التي لا تتوقف عن انتقاد الأرجنتيني مع كل ركلة للكرة من قدمه.

وبحسب صحيفة "لو بارزيان" فإن ميسي لا يشعر

بالرضا تجاه أسلوب تعامل الإعلام الفرنسي معه هذا الموسم.

ما هو قرار ميسي؟



وفقًا للصحيفة الفرنسية، فإن ميسي مستاء من تعرضه لانتقادات قاسية من الإعلام الفرنسي، لكنه رغم ذلك قرر الاستمرار مع باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

وأشارت "لو باريزيان" إن ميسي يدرك أنه ليس في أفضل حالاته خلال الأشهر الأولى من تجربته مع باريس، لكنه كان يتوقع المزيد من التساهل معه خلال فترة تكيفه مع ناديه الجديد.

ما هو رد فعل ميسي عن الانتقادات في غرفة الملابس؟

بحسب "لو بارزيان" فإن البرغوث كشف لمديري باريس استغرابه من أسلوب تعامل الصحافة معه، ليصبح الموضوع مجالًا للنقاش داخل غرف ملابس الفريق الفرنسي.

ونوهت أن ميسي يعتقد أنه قد يكون ضحية لأشخاص آخرين، وأن الإعلام الفرنسي يحاول استهداف إدارة سان جيرمان من خلاله.

واختتمت أن هناك انقسام في الإعلام الفرنسي حول ميسي عقب إهدار ركلة الجزاء أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أغضب أصدقاء البرغوث والمقربين منه.

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