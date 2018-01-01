الانتصار المئوي لكلوب وصدارة تعود بعد غياب لليفربول بعد اكتساح نيوكاسل

أرقام مبهرة ومييزة للريدز بعد الفوز الكبير على نيوكاسل برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حافظ فريق ليفربول على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، بالجولة التاسعة عشر من البطولة.

أهداف الريدز جاءت عن طريق ديان لوفرين في الشوط الأول، ومحمد صلاح وشيردان شاكيري وفابينيو بالثاني.

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ويمثل الانتصار مناسبة سعيدة للمدرب يورجن كلوب، حيث يعتبر هو رقم 100 له مع النادي الإنجليزي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ نوفمبر 2002، والتي ينهي فيها ليفربول جولة بالدوري على قمة صدارة البطولة بفارق 6 نقاط عن الوصيف.

6 - This will be the first time since 2nd November 2002 that Liverpool will end the day 6+ points clear at the top of the Premier League table. Leaders. pic.twitter.com/IpehKPYISf — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2018

ليفربول أنهى 19 مباراة من الدوري بلا أي هزيمة في مرتين سابقتين، الأولى موسم 1949/50 وأنهى المسابقة في المركز الثامن.

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والثانية في موسم 1987/1988 وأنهى الموسم وقتها بطلاً للبريميرليج، مما يعتبر بمثابة بشرى سارة لجماهير الريدز.

يُذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.