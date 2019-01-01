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الانتر ينضم لصراع كبار أوروبا على موهبة بوكا جونيورز

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انتر ميلان ينضم لقائمة المهتمين بالتعاقد مع لاعب بوكا جونيورز أوجستين ألميندارا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

انضم انتر ميلان إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع لاعب بوكا جونيورز الشاب أوجستين ألميندرا، الذي يتصارع على ضمه كلًا من انتر ميلان وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وفياريال ونابولي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة أوليه الأرجنتينية، فأن انتر ميلان كان قد تقدم بعرض يبلغ 15 مليون يورو، للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة حتى ديسمبر من عام 2019.

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وفي إسبانيا، يرغب فريقي فالنسيا وفياريال من الحصول على اللاعب، الذي سيبلغ عامه التاسع عشر في الشهر المقبل.

كما أن أتلتيكو مدريد ونابولي، حاولا أيضًا الحصول على خدمات لاعب بوكا جونيورز، مما دفع إدارة النادي الأرجنتيني، لزيادة سعر اللاعب إلى 20 مليون يورو.

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