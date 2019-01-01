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الانتر يستعد للتضحية بجابي جول من أجل موهبتي فلامينجو

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انتر ميلان ينوي التضحية باللاعب البرازيلي جابي جول مقابل شراء لاعبين من فلامينجو البرازيلي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يستعد فريق انتر ميلان للتخلي عن لاعبه جابرييل باربوسا المشهور بـ "جابي جول"، من أجل التعاقد مع لاعبين من فريق فلامينجو البرازيلي.

ولم ينجح جابي جول في اثبات نفسه مع النيراتزوري، الذي أعاره لفريق سانتوس بعد 18 شهرًا من التعاقد معه بمبلغ قُدر بـ 33.5 مليون يورو.

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اللاعب البالغ من العُمر 22 عامًا كان قد تربع على عرش هدافي الدوري البرازيلي الموسم الماضي، ولكن سانتوس لا يمتلك القدرة المالية لاستعادة لاعبه بشكل كامل، ليعود للنيراتزوري بعد فترة الإعارة.

ويرغب فريق فلامينجو في التعاقد مع جابيجول، ولكن ميزانية الفريق قد لا تسمح أيضًا رغم بيعه للاعب لوكاس باكويتا لصالح ميلان مؤخرًا.

وفقًا لآخر التقارير الواردة من الإعلام البرازيلي، فأن جابيجول البالغ من العمر 22 عامًا قد ينتقل لفلامينجو، مقابل موافقة الأخير على ترك لينكولن ورينير، مهاجمين لفريق الشباب، حينها سيوافق الانتر على تخفيض السعر المطلوب في جابي جول.

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