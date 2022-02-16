الإنتر ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

الإنتر × ليفربول

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39' خطيررررررة للإنتر، ركنية للنيتراتزوري، يلعبها التركي هاكان، تصل إلى شكرينيار ويلعبها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

37' عرررضية خطيررة من صلاح ولكن الدفاع يعترض الكرة، وتخرج لضربة ركنية

34' عرررضية خطيرررة من دومفريس ولكن كوناتي يعترض الكرة، وتخرج لركنية

31' تسديدة من أرنولد من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن المرمى

30' أووووووه أليوت كانت لديه فرصة لتمرير الكرة لصلاح المنفرد بالمرمى، ولكن دفاع الإنتر يشتت الكرة العرضية بنجاح

28' أرنولد يسدد الركلة الحرة المباشرة ويلعبها قوية ولكنها تمر بجوار القائم

27' خطأ لليفربول من خارج منطقة الجزاء بعد أن قام فيدال بشد صلاح

22' خطيررة لليفربول، ركنية للريدز، فابينيو يلمس الكرة وتصل إلى ماني الذي يحاول لعبها مقصية في المرمى ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية

15' أووووووووووووووووووه العارضة تحرم هاكان من الهدف الأول للإنتر، عررررضية رائعة من بيريشيتش تصل إلى التركي الذي سددها قوووية ولكنها تصطدم بالعارضة

13' أوووووووووه قررريبة من ليفربول، ركلة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى ماني ورأسية خطيررررررة ولكنها تمر فوق العارضة

12' جوتا يتجاوز فيدال بشكل رائع، يحاول تمرير الكرة إلى ماني ولكن شكرينيار يعترض الكرة بشكل رائع

8' أووووووووه خطيرررررة لليفر، تسديدة على الطائر من ألكانتارا لكرة مشتتة من دفاع الإنتر، ولكنها تمر فوق العارضة بسنتيمترات

7' وسط ليفربول يقطع الكرة، ماني يمرر إلى صلاح الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

5' أوووووووه خطيرة للإنتر، تسديدة قوووية من لاوتارو مارتينيز ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

4' ليفربول يستحوذ على الكرة ويحاول الضغط بكل قوة على مرمى الإنتر

انطلاق المباراة

تشكيل الإنتر:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - ميلان شكرينيار

إيفان بيريشيتش- هاكان تشالهان أوجلو - مارسيلو بروزوفيتش - أرتورو فيدال - دينزل دومفريس

إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

هارفي إليوت - فابينيو - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

⭐ #INTLIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⭐



The Reds to face @Inter tonight at the San Siro 👇 #UCL — Liverpool FC (@LFC) February 16, 2022

على الجهة الآخرى، سيحاول ليفربول استغلال اكتمال الصفوف للمرة الأولى منذ فترة طويلة، من أجل العودة إلى آنفيلد بنتيجة مُرضية تسهل عليه المهمة في مباراة الذهاب، ولكن سِجل كلوب ليس جيدًا أمام أندية الدوري الإيطالي، فماذا سيحدث في قمة الليلة؟

يسعى النيراتزوري بقيادة المدرب الرائع سيميوني إنزاجي لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بإنجلترا، ولكن الفريق يعاني من غياب واحد من أبرز لاعبيه وهو نيكولو باريلا.

في المقابل، احتل ليفربول صدارة المجموعة الثانية التي تواجد بها أتلتيكو مدريد، ميلان وبورتو بالعلامة الكاملة، ونجح في تحقيق ست انتصارات، ليتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

تأهل الإنتر لهذا الدور بعد أن حل ثانيًا في مجموعته التي ضمت الريال، شريف وشاختار دونيستك، وجمع بطل الدوري الإيطالي 10 نقاط، بفارق خمس نقاط كاملة عن الملكي الإسباني.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الإنتر ضد ليفربول ي إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ملعب جيوسيبي مياتزا.