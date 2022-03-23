الأمير فيصل بن تركي: كافة ديون النصر مسددة، والعنزي: تركت رواتب 52 موظفًا خلفك

اعتاد الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، على الصمت أمام القضايا المثارة حول العالمي أمام الرأي العام، لكن هذه المرة استفزه الإعلامي النصراوي محمد العنزي، ليضطر للتوضيح.

ماذا فعل العنزي؟

العنزي أحد أكبر الداعمين لاستمرار الإدارة الحالية للعالمي برئاسة مسلي آل معمر، في وقت يطالب به عدد من الجمهور برحيله، نظرًا لتراجع نتائج الفريق ووداعه مختلف المنافسات.

وخلال حلقة برنامج "أكشن مع وليد" أمس الثلاثاء، أكد العنزي أن إدارة مسلي تقوم بتسديد ديون إدارات سابقات منها إدارة فيصل بن تركي..

العنزي قال: "الإدارة الحالية للنصر سددت ديون إلى فترة الأمير فيصل بن تركي، كل من عمل بالنصر له احترامه وتقديره ولا انتقده، لكنني أتحدث عن قضية تحمل هذه الإدارة كل هذه الديون، أي إدارة جاءت محملة بالديون، وهذا رد على من يقول ارحل يا مسلي، الموسم القادم سيكون نموذجيًا للنصر".

كيف رد الأمير فيصل؟

رئيس العالمي الأسبق نفى ما ذكره العنزي، مؤكدًا أنه في عام واحد فقط قام بتقليص ديون النادي بنسبة 28%، بخلاف قيام ولي العهد بسداد كافة ديون الأندية، ليكذب قيام إدارة مسلي بسداد ديون فترته.

الأمير فيصل كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " للتوضيح وللتاريخ ليس من عادتي الرد في أي موضوع يخص نادينا الحبيب الذي خدمناه لأكثر من ٤٠ سنة ، ولكن يجب أن تتضح الحقائق في حال أن تذكر معلومات في برنامج أكشن يا دوري من أخ عزيز الأستاذ محمد شنوان العنزي، ففي ذلك الوقت وقبل تعين أخي الغالي المستشار تركي آل الشيخ كانت هناك إستراتيجية للديون في وقت أخي الأمير عبدالله بن مساعد أن تقلص ديون الأندية إلى أن تنتهي خلال ٤ سنوات بنسبة ٢٥ في المئة سنويا وفي أول سنة قلصت بنسبة ٢٨ في المئة لتكون مستعدة الأندية للتخصيص".

وأضاف: " وبعد خروج إدارتنا من النادي تكرما من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أمر بتسديد ديون جميع الأندية بلا إستثناء لتبدأ مرحلة جديدة ولله الحمد".

العنزي: تركت قضايا ورواتب موظفين

الإعلامي النصراوي أصر على تصريحاته، مؤكدًا أن مجلس الأمير فيصل ترك خلفه مصاريف بعض القضايا، بجانب رواتب 52 موظفًا.

وكتب العنزي، عبر "تويتر": " العزيز الأمير فيصل .. لا أحد ينكر حبك وخدمتك للكيان.. حديثي عن ديون سددت مؤخرًا نشأت في عهد إدارتك، 16 مليون ريال.. قضية ميها الذي تم التعاقد.. معه في وقتك ولم يدخل السعودية. وكذلك تسديد مستحقات مايقارب 52 موظف متراكمة.. عن تلك الفترة .. سددها الأمير خالد، لك التقدير من قبل وبعد".

العزيز الأمير فيصل ..

لاأحد ينكر حبك

وخدمتك للكيان..

حديثي عن ديون سددت

مؤخراً نشأت في عهد إدارتك

16 مليون ريال..

قضية ميها الذي تم التعاقد..

معه في وقتك ولم يدخل السعودية.

وكذلك تسديد مستحقات

مايقارب 52 موظف متراكمة..

عن تلك الفترة ..

سددها الأمير خالد

لك التقدير من قبل وبعد. https://t.co/fZ5XLlHpMK — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) March 23, 2022

اقرأ أيضًا..

عرض خيالي .. كم رفض الشناوي من النصر للبقاء في الأهلي؟

فيديو | وليد الفراج للنصراويين: "جيبوا فهد المفرج يخلصكوا"

هدنة بعد هجوم وربما الخسارة كبيرة لأحدهم .. الدوري السعودي بين الإيجابي والسلبي