الأمور حُسمت .. زيدان مدرب باريس الجديد

أفادت أنباء في الإعلام الفرنسي بأن باريس سان جيرمان قد استقر على تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق بالموسم المقبل.

بي إس جي حالياً تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، ولكن الأرجنتيني تعرض للهجوم بسبب ضعف المستوى الفني الموسم الحالي.

ماذا قالت التقارير عن زيدان وبي إس جي؟

ذكر الصحفي الموثوق "دانييل ريولو" من إذاعة راديو مونت كارلو، والذي سبق وأعلن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس قبل الجميع، بأن زيدان هو مدرب بي إس جي المقبل.

وأوضح ريولو بأن التغيير سيتم بغض النظر عن ما سيحدث الموسم الحالي، حتى لو فاز الفريق بدوري أبطال أوروبا مع بوتشيتينو.

لماذا يريد باريس رحيل بوتشيتينو

وناقشت عدة وسائل إعلام كبيرة مثل "ماركا" و"ليكيب" أسباب توتر العلاقة بين بوتشيتينو وباريس رغم تصدره ترتيب الدوري المحلي.

وقالت التقارير إن سوء العلاقة بين المدرب واللاعبين، وعدم قدرته على التعامل مع كوكبة النجوم الحاضرة هو أهم الأسباب.

هل يؤثر وصول زيدان على مصير مبابي؟

بحسب "ماركا"، لن يكون هناك أي تأثير لوصول زيدان إلى باريس على مصير كيليان مبابي ومسألة تمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن اللاعب الفرنسي حسم أموره وقرر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.

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