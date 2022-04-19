الأمور حسمت.. راموس على بعد أيام من مغادرة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود نية لدى نادي باريس سان جيرمان في التخلص من قلب الدفاع سيرخيو راموس.

وكان النجم الإسباني قد انضم إلى كتيبة العاصمة مطلع الموسم الحالي بعد 16 عامًا قضاها في صفوف ريال مدريد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Le Parisien" فإن إدارة النادي قد سئمت من غياباته المتكررة بسبب الإصابات ولا تشعر بنجاح الصفقة.

حيث تسببت مشكلة في ربلة الساق في تأخير ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان حتى نوفمبر، ولم يكمل سوى ثلاث مباريات كاملة في الدوري هذا الموسم.

كما غاب عن مواجهتي ريال مدريد بدوري الأبطال الذي افتقد فيهم الفريق الباريسي لقائد الملكي السابق الذي يملك دراية واسعة بهم.

ومع ذلك، فعلى الرغم من الشائعات القوية حول خطته للبقاء في باريس، واللعب لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى على أعلى مستوى، يواجه فريق العاصمة قرارًا صعبًا بشأن مستقبله.

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حيث أوضح التقرير أن راموس قد دخل قائمة المهددين بالرحيل الموسم القادم مع زميله البرازيلي نيمار.

كما أشار أيضًا لانتظار فريق باريس سان جيرمان المفاوضات من أي فريق يستطيع تحمل راتب المدافع الإسباني الكبير لإتمام رحيله.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة فريق أنجيه في الجولة ال 33 من بطولة الدوري الفرنسي اليوم.

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