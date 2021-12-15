"الأمر يتعلق بالتضامن" .. كلوب يطالب الأندية بالكشف عن مصابي كورونا

يرى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه يجب الكشف عن هوية اللاعبين الذين يتم استبعادهم عن المباريات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتفضل العديد من الأندية الإنجليزية عدم ذكر أسماء اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، لكن كلوب يرى ضرورة الإفصاح الكامل عند مرض أحد اللاعبين.

ويطالب كلوب بالمزيد من الشفافية من قبل أندية الدوري الإنجليزي، في ظل تأجيل عدد من المباريات بسبب ارتفاع الإصابات بين اللاعبين في عدد من الأندية.

مدرب ليفربول طالب بالمزيد من "التضامن والتكاتف" من الجميع في محاولة التصدي للجائحة، مؤكدًا أن جميع أفراد "الريدز" قد تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم ضد فيروس كورونا.

ماذا قال كلوب؟

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء الخميس قائلًا: "أعتقد أنه سيكون من المفيد جدًا أن نعرف حقًا ما هو الوضع".

وأضاف: "من وجهة نظري أنا لا أفهم تمامًا لماذا لسنا أكثر شفافية، الكثير من الناس يصابون بفيروس كورونا في الوقت الحالي".

وتابع: "إذا تعرضت للإصابة، ولا أتمنى ذلك، فلن أمانع إخبار الناس، لماذا أخفي ذلك؟ لماذا لا يعرف أحد عدد اللاعبين المصابين؟".

وأكمل: "يتم دائمًا الحديث عن بعض أفراد الطاقم وبعض اللاعبين، يجب أن تكون هناك شفافية حتى نفهم سبب عدم قدرة الفريق على اللعب".

وأردف: "نلعب ضد توتنهام يوم الأحد، وليس لدينا أي فكرة عن اللاعبين المتاحين لهم، هذا يجعل الاستعداد للمباراة مختلفًا".

ماذا قال كلوب عن وضع ليفربول مع فيروس كورونا؟

يورجن كلوب تطرق إلى مسألة الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا قائلًا: "التطعيم برمته بالنسبة لي هو مسألة ضخمة، تتعلق بالتضامن والولاء والعمل الجماعي، هناك إجابة واحدة لذلك".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "ليس فقط اللاعبين من حصلوا على الجرعة المعززة، بل كل شخص في ملعب التدريب تم تطعيمه مرتين على الأقل، وسيحصل على الجرعة الثالثة في أقرب وقت ممكن".

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