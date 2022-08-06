الأمر بدأ بإعجاب .. هل نجحت مفاوضات جلطة سراي لضم رونالدو؟

الغموض مستمر حول مصير البرتغالي

بدأ كل شيء عندما قام كريستيانو رونالدو بعمل إعجاب على تعليق بمنشوره لأحد مشجعي جلطة سراي وهو يطلب منه الانضمام لفريقه، فهل ينضم نجم مانشستر يونايتد إلى النادي التركي؟

تصرف رونالدو أصاب جماهير الفريق بالجنون، حيث أصبحوا أكثر الجماهير نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما فعله رونالدو على حسابه بموقع "إنستجرام".

رسائل عديدة انتشرت وكان أهمها رسالة صريحة تقول :"كريستيانو رونالدو، تعال إلى جلطة سراي".

وبعد لحظات أكد الصحفي التركي علي ناسي كوجوك نبأ وجود اتصالات بين رونالدو وإدارة النادي، ومع ذلك المحادثات لم تكن مثمرة بالشكل المطلوب.

وقال كوجوك إن المفاوضات فشلت بين الطرفين، حيث كان يقدر البرتغالي الخطوة ولكنه رفضها وقال لمسؤولي النادي التركي:"جلطة سراي ناد كبير، لكني لن أذهب إلى فريق ليس في دوري أبطال أوروبا".

وفي سياق متصل أكد عضو سابق في مجلس إدارة النادي التركي لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فكرة التعاقد مع رونالدو تبدو مستحيلة على جلطة سراي بسبب الظروف المالية الحالية.

ويأتي ذلك بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب ويبلغ 18 مليون يورو سنويًا بالإضافة لبعض المكافآت، وهو المبلغ الذي لا يستطيع جلطة سراي تحمله.

جدير بالذكر أن رونالدو الذي أعلن رغبته الصريحة لمانشستر في الرحيل عن النادي، ارتبط بالانتقال لبايرن ميونخ، تشيلسي، أتلتيكو مدريد ونابولي هذا الصيف، ويظل مستقبله غامضًا بصورة كبيرة حتى الآن.