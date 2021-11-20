الأكثر مرحًا والأفضل في التعامل مع النساء ..نيمار يكشف أسراره مع ميسي ومبابي

قام المهاجم البرازيلي نيمار، بالدخول في مقارنة مع زميليه كيليان مبابي وليونيل ميسي، من حيث العديد من الجوانب داخل وخارج الملعب.

وجاء ذلك في حوار على قناة "OH My Goal" على موقع "تويتر" للكشف عن العديد من الأسرار بين الثلاثي الرهيب.

وقال نيمار عن أكثر اللاعبين إبهارًا في التدريبات:"إنه ميسي، لأنه يجعل الأمور سهلة ويزيد التدريبات جمالًا في أرض الملعب".

أكثر من يلعب الكرة بين قدمي المدافعين:"هذا أنا، أحب القيام بهذه الحركة كثيرًا".

أكثر الأشخاص مرحًا في باريس:"أنا أيضًا، أقوم بإلقاء النكات بشكل مستمر، ولكننا جماعية سواسية في هذا الأمر".

من يتحدث بشكل أكبر للاعبين لتشجيعهم على أرض الملعب:"كلنا نقوم بنفس الشيء، لا نتحدث كثيرًا، الشخص الذي لا يتوقف عن الحديث هو ماركينيوس، وفيراتي كذلك يتحدث مع الحكام".

الأفضل من حيث ارتداء الملابس:"أنا وميسي ومبابي في مستوى واحد، ولكني أتفوق عليهم بفارق ضئيل، وربما مبابي هو الأسوأ بيننا".

وعن الأفضل من حيث تحدث الفرنسية بينه وليونيل ميسي:"بكل تأكيد أنا لأنني قضيت وقتًا أطول في فرنسا".

الأفضل في الغناء:"أنا بكل تأكيد، أفعل ذلك كثيرًا في غرفة الملابس".

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من يتفوق في تسديد ركلات الجزاء:"هذا في غاية الصعوبة، ولكني أعتقد أن ميسي يسدد أفضل في هذه الخاصية، وهو الأفضل كذلك في الكرات الرأسية لأننا سيئين جدًا أنا ومبابي".

الأكثر شعبية في التعامل مع النساء:"كيليان مبابي، لأنه شخص وسيم وناجح، أنا أكثر حساسية منه هو وميسي".

وأخيرًا عن اللاعب الذي سيسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا:"كلنا سنسجل في هذه المباراة وسنفوز بنتيجة 3/1".

يذكر أن نيمار سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في 11 مباراة مع باريس سان جيرمان في كل البطولات هذا الموسم حتى الآن.